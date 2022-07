Kvaratskhelia al Napoli, finalmente! Ora anche l’annuncio del club

Una trattativa che vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti, non solo il gradimento, ma proprio la chiusura a partire dal 20 Marzo. Kvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Napoli.

Il comunicato del club. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di annunciare che la SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive di Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi a titolo definitivo

