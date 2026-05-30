Kvaratskhelia: “Ai rigori serve fortuna ma anche lavorarci sopra, noi lo abbiamo fatto”

30/05/2026 | 23:57:15

Intervistato da TNT Sports Kvaratskhelia ha parlato così dopo il trionfo ai rigori contro l’Arsenal: “È davvero incredibile. Non riesco a descrivere le emozioni che provo. Oggi siamo campioni per due anni di fila. Ai rigori serve fortuna, ma bisogna anche lavorarci sopra e noi lo abbiamo fatto. Credo che meritassimo di vincere perché abbiamo avuto tantissime occasioni per fare gol”.

foto x psg