Kvaratskhelia: “Adoro Parigi, quando esci sei tranquillo. Le persone non ti disturbano”

10/03/2026 | 14:03:34

Khvicha Kvaratskhelia , attaccante del PSG, ha parlato a Le Parisien. E lo ha fatto con una lunga intervista in cui si racconta, parla di calcio ma anche di vita, del suo rapporto con Parigi e le differenze con Napoli. Tra queste, la tranquillità della città. “Adoro Parigi, mi piace tutto. Più ci penso, più apprezzo il fatto che le persone siano molto rispettose. Quando esci non ti disturbano troppo. Al ristorante, per esempio, chiedono prima di venire a fare una foto. Mi piace molto. È la migliore città dove passeggiare con tua moglie“.

Foto: sito PSG