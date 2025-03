Kvaratskhelia: “A Parigi mi sono ambientato bene. Il nostro obiettivo di domani sarà dominare”

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Paris Saint Germain dopo l’immeritata sconfitta nella gara di andata. “Abbiamo il 50 per cento delle possibilità di superare il turno. Siamo fiduciosi e felici di dover giocare una partita importante come questa. Faremo il possibile per vincere. Il mio ambientamento a Parigi è stato buono grazie all’aiuto di tutti. Lavoro per migliorarmi sempre di più. Quando dribblo, cerco di fare qualcosa di bello ma la cosa più importante è la squadra. Quando giochi contro il Liverpool ad Anfield, non hai bisogno di motivazioni aggiuntive, è un onore. Abbiamo una mentalità forte, il nostro obiettivo sarà dominare”.

FOTO: Instagram Kvaratskhelia