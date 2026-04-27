Kvaratskhelia: “A Napoli mi chiamavano Kvaradona, ma nessuno è come Diego”

27/04/2026 | 17:02:17

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita contro il Bayern Monaco, le dichiarazioni: “Quando giravo per le strade di Napoli mi chiamavano Kvaradona, mi è sempre piaciuto perché a Napoli è come Dio, le famiglie hanno le sue foto a casa ma nessuno può essere paragonato a lui. A me va bene che il soprannome ci sia anche qui ma ogni giorno devi andare in campo e dimostrare che lo sei davvero poi. Sappiamo quanto conta questa partita. Giochiamo in casa e dovremo fare il nostro lavoro al meglio. Il nostro obiettivo è imporre il nostro gioco, pur essendo consapevoli del valore degli avversari, che stanno attraversando un ottimo momento. Ma conosciamo anche le nostre qualità: siamo una squadra forte, abbiamo fiducia l’uno nell’altro e faremo di tutto per vincere”.

foto x psg