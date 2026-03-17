Kvaratkshelia: “Soddisfazione enorme. Non era facile eliminare il Chelsea con questo passivo”

17/03/2026 | 23:36:45

Khvicha Kvaratkshelia, una delle stelle del PSG, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Chelsea e la qualificazione ai quarti di Champions.

Queste le sue parole: “Mi sento bene, è stata una vittoria importante per noi stasera. Siamo molto contenti di aver battuto il Chelsea in questo modo, abbiamo fatto una grande prestazione. Io cerco di lavorare ogni giorno e i miei compagni di squadra sono straordinari, è un piacere giocare con loro. Oggi ho segnato e sono felice, ma ovviamente sono molto più contento per la vittoria. Luis Enrique è sempre stato al mio fianco, imparo tantissimo da lui: voglio dare tutto in campo.”

Foto: sito PSG