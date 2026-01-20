Kurzawa riparte dall’Indonesia: firma in arrivo con il Persib Bandung

20/01/2026 | 14:00:18

Il terzino sinistro 33enne Kurzawa, svincolato da quando ha lasciato il Boavista la scorsa estate, ha trovato un accordo con il club indonesiano Persib Bandung, per un contratto fino al termine della stagione e ora l’ex PSG è in partenza per unirsi alla sua nuova squadra. Secondo quanto riportato da Footmercato sono in arrivo le firme che sanciranno ufficialmente l’inizio della nuova avventura di Kurzawa. Il Persib è un colosso del calcio asiatico, qualificatosi agli ottavi di finale dell’AFC Champions League 2, competizione a cui partecipa anche l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ed è attualmente primo in campionato.

foto x boavista