Kurzawa, il Cagliari ci prova: offerto un annuale all’ex PSG

19/08/2025 | 20:59:16

Possibile occasione in Serie A per l’ex PSG Layvin Kurzawa. Il terzino francese infatti, che in passato è stato spesso osservato anche dalle big italiane, sarebbe finito nei radar del Cagliari di Pisacane, che gli ha proposto un contratto della durata di un anno, con un’opzione per estenderlo fino al 2027. Il giocatore è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Boavista. A riportarlo è Le Parisien.

FOTO: X Kurzawa