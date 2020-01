Kupisz dal Bari al Trapani: tutto confermato. Il comunicato ufficiale

Tomasz Kupisz lascia il Bari e vola al Trapani, tutto confermato. Lo scorso 30 dicembre vi avevamo anticipato l’irruzione del club siciliano per il classe 1990, poi nelle ultime ore vi abbiamo raccontato come Kupisz avesse firmato il contratto che lo legherà al Trapani. Ora è arrivato anche il comunicato ufficiale: domani il centrocampista sarà in Sicilia per iniziare la sua nuova avventura.

📢📢 Arriva in prestito dal Bari il centrocampista Tomas #Kupisz, che già domani si aggregerà alla squadra per la trasferta di Venezia pic.twitter.com/mxGDE7DeQ6 — Trapani Calcio 1905 (@TrapaniCalcio) January 24, 2020

Foto: Twitter ufficiale Trapani