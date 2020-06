Kumbulla, sempre più Lazio: lungo vertice a Roma, la concorrenza ormai è staccata

Marash Kumbulla in orbita Lazio da 15 giorni: evidentemente la Juve non aveva chiuso e l’Inter stava indugiando per i motivi che abbiamo spiegato nel pomeriggio (la necessità di chiudere il prima possibile l’operazione Tonali, usufruendo dello sconto Brescia). In giornata a Roma c’è stato un lungo incontro tra la delegazione dell’Helllas, capeggiata dal presidente Setti, e Lotito, un vertice che ha avuto inizio nel pomeriggio e che si è concluso all’ora di cena. Le parti sono sempre più vicine, la Lazio sta correndo da sola, il difensore ha accettato in pieno il nuovo progetto che gli consentirebbe di essere un titolare fisso. La valutazione iniziale vicina ai 30 milioni verrà probabilmente abbattuta con l’inserimento di almeno una contropartita tecnica (se non due), i profili che piacciono sono quelli di Lombardi, Kiyine e Maistro. Le parti si terranno in contatto proprio per provvedere alla definizione degli ultimi accordi prima del 30 giugno e per garantire alla Lazio un profilo difensivo di grandissima qualità a partire dalla prossima stagione. Il fatto che le principali concorrenti abbiano altri obiettivi da perseguire (per la verità la Juve mai ha affondato) mette sempre di più la Lazio in una condizione di privilegio per Kumbulla.

Foto: Twitter ufficiale Hellas Verona