Kumbulla: “Sarà un derby diverso, senza tifosi. Ma il calore non mancherà”

Domani sera uno degli appuntamenti più importanti della stagione in Serie A è certamente il derby di Roma. Un derby però molto strano, senza pubblico, che sicuramente rende il tutto meno spettacolare.

Su Instagram, ha scritto un post sul derby il difensore della Roma, Marash Kumbulla, al suo primo derby della Capitale.

Il giocatore ha scritto: “Primo derby con la maglia giallorossa. Senza il calore del pubblico non sarà come lo avevo immaginato, ma so che troverete comunque il modo di farci sentire il vostro supporto! Siamo pronti!”.

Foto: Twitter Roma