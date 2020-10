Kumbulla: “Qui felicissimo. Quando la Roma mi ha chiamato non ho esitato”

La Roma ha ufficialmente presentato Marash Kumbulla. Ecco cosa ha detto il giocatore in conferenza stampa:

“Quando ho saputo che sarei venuto alla Roma ero molto emozionato. È stata una cosa velocissima. Non ho esitato, per la società, per la città e per i tifosi. Scegliere è stato facile. Lasciare Verona invece è stato difficile, ma ho fatto un salto di qualità.

La Lazio? Si è parlato di tante società, ma quando la Roma mi ha chiamato non ho esitato, sono superfelice.

Posso giocare ovunque in difesa. Starò dove mi metterà il mister. Con Juric si si marca a uomo. Con Fonseca è una difesa di reparto. In cosa devo migliorare? Secondo me in tutto e sempre, ma soprattutto nell’impostazione e sul piede debole.

Il mio esordio? Ero felicissimo per il debutto, giocare contro la Juventus è stato emozionante. Però c’è anche un pizzico di rammarico, perché non siamo riusciti a prendere i tre punti. Avremmo meritato di vincere”.

Foto: Twitter Roma