Kumbulla: “Grazie a tutti per questi 12 anni, spero di rendervi fieri di me”

View this post on Instagram

Cari butei, sono entrato in questo club quando avevo appena 8 anni, accompagnato da mio papà. Ho trascorso 12 anni in questa casa, più della metà della mia vita. A casa tua vivi sempre i momenti più belli e in questa famiglia ho condiviso gioie, lacrime e sogni di un bambino. Ho impresso dentro di me ogni momento di questa vita vissuta insieme. Ora è arrivato il momento di realizzare uno di questi grandi sogni, il passo più importante ad oggi della mia carriera, e lo faccio anche grazie a voi e a questo club fantastico che mi ha sempre supportato in tutto. Grazie a tutti voi e spero di rendervi sempre fieri di me. Marash.