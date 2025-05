Kumbulla: “Futuro? La certezza è tornare a Roma. Poi vedremo in estate anche con l’allenatore”

15/05/2025 | 21:40:23

Marash Kumbulla, difensore di proprietà della Roma in prestito all’Espanyol, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sul suo futuro.

Queste le sue parole: “L’unica certezza è il ritorno nella Capitale. Poi si vedrà, al momento non c’è nemmeno l’allenatore…”.

In questi mesi la Roma si è fatta sentire? “Eccome. Federico Balzaretti mi chiama sempre, è anche venuto qui a vedermi qualche volta. Il rapporto con la società è ottimo. Poi è chiaro, tutto dipende dal tecnico. Però ci sarà tempo, ora non ci penso tanto, la cosa importante è che io abbia trovato continuità, sto bene fisicamente e ho giocato tanto”.

Chi si prende il quarto posto? “Io tifo Roma, però è una battaglia tremenda, durissima. Sinceramente non saprei”.

E lo scudetto? “Continuo a dire Napoli, nonostante il pari col Genoa. Hanno un vantaggio importante e due partite sulla carta abbordabili con Parma e Cagliari, non penso che se lo facciano scappare”.

Tanti anni in Serie A, il primo in Liga.

“Fuori dal campo non ci sono grandi differenze: la vita è molto simile visto che culturalmente Italia e Spagna sono Paesi molto vicini. Sul campo si è diverso: qui c’è molta meno tattica e ci sono molti più giocatori di qualità nella fascia diciamo di livello medio. E poi tra Real Madrid e Barcellona hanno dei fuoriclasse incredibili”.

E l’atmosfera? “Gli stadi mi hanno sorpreso: il 90% sono belli, grandi, erba perfetta, strutture piacevoli e ambiente caldo. Da questo punto di vista sono più avanti che da noi in Italia. Mi sono trovato benissimo”.

