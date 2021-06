Kumbulla: “È un sogno essere allenato da Mourinho, imparerò tanto da lui”

Marash Kumbulla, difensore della Roma, nel corso di un’intervista rilasciata a Goal.com, si è soffermato sulla prossima stagione con la maglia giallorossa e sull’approdo di Mourinho. “Non riesco ancora a crederci. È un sogno essere allenato da Mourinho e sarà un motivo in più per migliorare e crescere. Non ho ancora parlato con lui, ma so che lo farò quando arriverà a Roma e sarà un’esperienza incredibile. La cosa più importante che Mourinho porterà alla Roma è la mentalità vincente, ha vinto in tutte le squadre che ha allenato. Imparerò tanto, ma la cosa più importante è questa”.

Poi aggiunge. “La cosa più importante è che a differenza di quest’anno la squadra li raggiunga e dunque sarà ancora più importante farlo l’anno venturo. A livello personale voglio giocare al mio massimo livello e aiutare la squadra. Cosa non è funzionato lo scorso anno? Con Fonseca ho un buon rapporto, ovviamente avrei voluto giocare di più, ma quando sei in un’ottima squadra con giocatori di grande talento a volte è difficile trovare spazio. Comunque sono contento di com’è andata la mia stagione e ho un ottimo rapporto col mister, va tutto bene”.

FOTO: Kumbulla Instagram