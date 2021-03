Kumbulla: “Con Fonseca sono cresciuto molto. Voglio diventare un pilastro della Roma”

Il difensore della Roma, Marash Kumbulla, ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek nel corso della quale ha parlato anche del suo ambientamento nella Capitale: “All’inizio ho fatto fatica, la città è grandissima. Io poi a Verona non vivevo neanche in centro ma in periferia. E’ tutto un altro mondo: la prima esperienza lontano da casa, la prima volta che ho cambiato squadra. All’inizio è stato complicato, ma ora mi sento come a casa”.

Su Fonseca: “Mi ha fatto crescere nella selezione delle scelte sul posizionamento. Nella fase difensiva non è cambiato molto: con Juric giocavamo a uomo a tutto campo, con Fonseca solo in alcune zone”.

Sul futuro: “Sono giovane. Cerco di dare il massimo, sapendo che posso migliorare. Ma uno dei miei grandi sogni è diventare un pilastro della Roma, aiutandola a vincere qualcosa“.

Foto: Kumbulla instagram personale