Kumbedi, tutti pazzi in Europa. Anche l’Italia sulle sue tracce

03/07/2026 | 19:59:00

Saël Kumbedi ha vissuto un’annata non semplice con il Wolfsburg, terminata con la retrocessione. Eppure il terzino, secondo FOOTMERCATO, potrebbe continuare a giocare nei top campionati europei. In Italia Lazio e Roma, stanno osservando il suo profilo e sono pronte a scatenare il derby di mercato sulle fasce. Anche il Porto vorrebbe firmare il giovane talento, così come il Feyenoord, che valuta una proposta ai tedeschi. Anche un club, misterioso, di Ligue 1 cerca la formula giusta per concludere l’affare.

Foto: Instagram Kumbedi