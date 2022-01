Kulusevski-Tottenham, trattativa in corso: la Juve vuole l’obbligo. Conte in ansia

Dejan Kulusevski può lasciare la Juve nelle ultime ore di mercato. Vi abbiamo raccontato che la Juve non intende aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto: il Milan ha sondato ma non ha approfondito, l’Arsenal vorrebbe ma senza obblighi. Ora è in corso una trattativa con il Tottenham che lo aveva cercato già a fine dicembre, confermato quanto raccontato poco fa da David Orstein per The Athletic.

La Juve ha chiesto l’obbligo, ricordiamo che ha speso oltre 40 milioni (bonus compresi) per rilevarlo dal Parma. E fu proprio Paratici, oggi responsabile di mercato degli Spurs, a chiudere l’operazione. Conte è in fibrillazione, gli hanno promesso alcuni acquisti che non sono ancora arrivati o naufragati (in primis Adama Traoré).

Foto: Twitter Juventus