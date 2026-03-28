Kulusevski sull’infortunio: “Ho fatto tutto il possibile per essere pronto a giocare. Posso vedere la luce”

28/03/2026 | 16:00:59

Il centrocampista del Tottenham, Dejan Kulusevski, ha concesso un’intervista a Viaplay. Queste le sue parole:

“Ho fatto tutto il possibile per essere pronto a giocare, ma non è stato possibile. Forse a causa di cose che non si verranno a sapere perché, alla fine della giornata, è solo Dio che decide e nessun altro. Capisco che la gente si preoccupi. Ma era per il motivo sbagliato, è stato davvero qualcosa di positivo che io abbia fatto questo piccolo intervento così abbiamo potuto trovare il problema. Sono molto sicuro che questa sia la luce ora. Posso vedere la luce. Sento persone che parlano: Sarà lo stesso giocatore quando tornerà? No, non sarò lo stesso giocatore. Sarò molto meglio e molto più forte, più intelligente e migliore per i miei compagni di squadra. Se potrò giocare per la Svezia in caso di Mondiale? Cento per cento. È la forza motrice che ho. È una sfida che finora non ho potuto superare, dato che non sono sano. Ma non è ancora finita ed è ora che inizia la seconda partita”.

Foto: Instagram Kulusevski