Kulusevski: “Stagione frustrante, le aspettative erano altre. Orgoglioso di far parte della Juve”

Dejan Kulusevski, attaccante della Juventus, ha commentato così sui social l’epilogo della stagione: “È arrivata la fine di una lunga e dura stagione. È stato frustrante per noi e per i nostri tifosi. Lo sappiamo. Avevamo grandi aspettative ma a volte le cose vanno diversamente. Se questa stagione avesse una citazione, direi che sarebbe ‘La misura ultima di un uomo non è dove si trova nei momenti di comfort e convenienza, ma dove si trova nei momenti di sfida e controversia’. Questo è una vera merda.

È facile sorridere e darsi da fare quando tutto funziona, ma come reagisci quando questo è finito? Non smettiamo mai, facciamo errori e tutto questo è sicuro, ma non molliamo mai.

Non l’ho mai fatto, non lo farò mai. Ecco perché a fine stagione siamo ancora orgogliosi di noi stessi, ci abbracciamo perché INSIEME abbiamo ottenuto risultati importanti. Orgoglioso di far parte di questo fantastico club e sono benedetto perché posso continuare ad inseguire la grandezza”.

Foto: Twitter Juventus