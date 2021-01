Kulusevski: “Sono entrato con la voglia di vincere la partita. Ibra è un idolo”

Ai microfoni di Sky Sport, Dejan Kulusevski ha commentato così l’ottima prestazione della Juventus, che nel posticipo della 18° giornata di Serie A ha portato a casa un’altra vittoria per 3-1: “Sono entrato con una cosa in testa: vincere la partita, questa era l’unica cosa che conta. Voglio stare qui per tanti anni. Mi vedo vicino alla porta dove posso fare uno due in quel ruolo che ho fatto oggi. Con Ibrahimovic ci siamo sentiti, è un idolo per me e quindi quando lui parla bene di me mi motiva a fare meglio il giorno dopo. Io spero che lui torni in Nazionale per l’Europeo”.

Foto: Twitter Juventus