Kulusevski: “Sentivo di aver bisogno di un cambiamento. Al Tottenham ho la possibilità di segnare in ogni partita”

Dejan Kulusevski si è trasferito nel corso della sessione invernale di calciomercato dalla Juve al Tottenham. Il talento svedese, in un0intervista al Guardian, ha motivato così la scelta dello scorso gennaio: “È stato difficile: quando le cose non vanno come vorresti, devi essere molto forte. È frustrante non poter dimostrare qualcosa che senti dentro, sentivo di aver bisogno di un cambiamento. Conte mi sta aiutando molto, sto trovando spazio in questo momento. Mi piace il ruolo in cui gioco, ho la possibilità di segnare in ogni partita”.

FOTO: Twitter Tottenham