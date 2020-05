Kulusevski: “Penso solo al Parma, alla Juve crescerò ancora. Buffon e CR7? Li avevo visti solo in tv”

Dejan Kulusevski, fantasista del Parma già acquistato dalla Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Non sto nella pelle, non ero mai rimasto tanto tempo senza pallone. Faggiano e D’Aversa hanno dimostrato grande fiducia in me, perciò ci tengo a chiudere la stagione in bellezza. D’Aversa è un martello, mi piace perché non m idà respiro. Farà una grande carriera. E io devo sbagliare sempre meno. Che emozione quel giorno allo Stadium. CR7 mi ha detto: ‘Benvenuto Dejan, come stai?’. Anche Buffon e Chiellini sono stati carini con me. Una gioia immensa per un ragazzo che li aveva visti solo in tv. Se penso già alla Juve? Mi attrae l’idea di misurarmi con i migliori. A maggior ragione vado lì per imparare. Se tifo già per la Juve? Spero che arrivi in fondo dappertutto e soprattutto che vinca la Champions”.

Foto: Parma Twitter