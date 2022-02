Kulusevski: “Negli ultimi mesi ho sofferto, non mi sentivo più me stesso”

Mvp della gara tra il suo Tottenham e il City, con un gol e un assist, Dejan Kulusevski ha parlato così a Sky Sport: “Ho sofferto tanto questi mesi, non mi sono sentito me stesso. E fare una partita così, la prima da titolare in Premier, è indescrivibile. Avevo bisogno di giocare tanto senza pensare, e segnare subito è stupendo. Conte vuole solo vincere e se non vince non è contento. Si lavora davvero bene e non c’è bisogno di altro, no ci sono segreti: devi fare quello che ti dice il mister e va tutto bene”.

FOTO: Tottenham Twitter