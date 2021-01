Kulusevski: “Lottiamo per vincere ogni competizione, il Genoa è una squadra forte”

Dejan Kulusevski è stato intervistato da Raisport prima della sfida tra Juve e Genoa di Coppa Italia.

Queste le parole del giovane svedese: “Vogliamo vincere in tutte le competizioni, stasera ci aspetta una partita importante e faremo di tutto per vincerla. Il Genoa è un ottima squadra. Ho tanta voglia di giocare oggi, sono contento di partire dall’inizio e farò vedere quello che posso fare per la squadra e voglio aiutare la squadra a vincere. Ho imparato tanto e adesso mi sento molto bene fisicamente, quindi penso che sia il momento di migliorare ancora e di aiutare la squadra il più possibile”.

Foto: Twitter Juventus