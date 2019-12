Kulusevski: l’Inter aspetta, la Juve affonda. Sul piatto 45 milioni

Dejan Kulusevski è destinato ad essere il grande protagonista del mercato di gennaio. Dopo i vari incontri tra Inter e Atalanta per una cifra da 35 milioni più 7-8 di bonus, nelle ultimissime ore la Juve è andata oltre e ha proposto una base di circa 35 milioni più circa 10 di bonus per sfondare abbondantemente il muro dei 40 milioni. Il discorso con l’Atalanta è stato programmato per giugno, anche perché questa è la volontà del diretto interessato e del Parma. Evidentemente la frenata per Haaland aveva lo scopo di andare su un altro giovane di grande prospettiva. Ed è spiegata proprio in questo modo l’irruzione bianconera delle ultime ore per Kulusevski, dopo un lavoro che aveva visto più volte Paratici in azione per constatare le grandi qualità del ragazzo svedese. L’ultima volta fu a Bologna, dove il classe 2000 diede spettacolo, da quel giorno la Juve ha deciso di approfondire. Adesso bisogna soltanto capire se l’Inter può avere margini per rilanciare, di scuro l’assalto Juve – con il placet del giocatore, per il quale è pronto un contratto quinquennale da circa 2 milioni all’anno – è di quelli importanti.

Foto: Twitter ufficiale Parma