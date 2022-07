Kulusevski: “Lavoro duro per essere competitivo, la miglior versione di me deve arrivare”

La sua avventura alla Juventus non è andata come sperato e lo scorso anno si è trasferito al Tottenham di Antonio Conte in Premier League. Oggi dopo un anno Dejan Kulusevski è un giocatore decisivo per gli Spurs. In conferenza lo svedese ha spiegato i motivi del suo duro lavoro.



“Lavoro duro per essere competitivo. I miei migliori risultati devono ancora arrivare. Mi piace lavorare duro per diventare un campione. In Premier League il calcio è più veloce e più forte”.

Foto: Twitter Svezia