Kulusevski, l’agente: “Molto felice per la Juve, ma ora è concentrato solo su Atalanta-Parma”

Dejan Kulusevski sarà un nuovo giocatore della Juventus. Lo svedese ha svolto quest’oggi le visite mediche, ma si aggregherà ai bianconeri solo a giugno. Il suo agente, Stefano Sem, ha parlato a Tuttojuve.com dopo l’uscita dal JMedical: “Dejan è molto contento, lo è anche per come si sta sviluppando la stagione e per quello che sta facendo vedere in campo. Ha svolto le visite mediche a Torino, ma di più non posso dire. Per il momento pensa solo al presente. Infatti non vede l’ora di giocare la partita di lunedì contro l’Atalanta“.

Foto: AIC