Kulusevski-Inter: a gennaio per giugno, conferme totali. Presto altro incontro tra due club amici. E su Barrow…

è l’uomo del momento in casa. 4 gol e 6 assist in 16 presenze di campionato, numeri da urlo e le big che lo monitorano con molta attenzione. Soprattutto l’, rimasta stregata dalle prestazioni del gioiello svedese classe 2000 che ha classe, personalità e può crescere ancora. Lo scorso 2 dicembre (una pista che vi raccontiamo già da metà novembre) vi avevamo svelato come per l’fosse quasi una priorità, mentre per l’(proprietaria del cartellino) la valutazione di Kulusevski ha già sfondato il muro dei 30 milioni e probabilmente anche quello dei 35, per questo motivo vuole aspettare e capitalizzare al massimo il rendimento di questa stagione. E ci sono conferme totali sul fatto che l’stia spingendo per chiudere a gennaio per giugno con l’, pur sapendo che la concorrenza sta aumentando e considerato che ilnon ha intenzione di lasciar andare viaa gennaio. Perpotrebbe essere una potenziale mezzala e non soltanto esterno offensivo, ecco perché presto ci sarà un altro incontro tra il club di Suning e la Dea, due società amiche e che hanno eccellenti rapporti. Intanto, anche al Parma piace, dalla scorsa estate, e potrebbe essere una chiave per il futuro, sempre se prima non si materializzassero altre offerte per l’attaccante gambiano.