Kulusevski gemma del Tottenham: un’altra marcia rispetto alla Juventus

Arrivato a gennaio dopo una prima parte di stagione vissuta principalmente in panchina con la Juventus, prosegue a gonfie vele l’esperienza di Dejan Kulusveski con il Tottenham. Il giovane svedese sta letteralmente brillando con gli Spurs, dove Antonio Conte ha decisamente capito come esaltarne le qualità tecniche e atletiche. Schierato assieme a Son dietro l’uragano Kane, il classe 2000 quest’oggi ha refertato ben due assist nella vittoria per 3-1 ottenuta contro il Leicester, arrivando a quota otto passaggi vincenti in campionato. Come sottolienato da Opta, nessun calciatore del sodalizio inglese gli è avanti in questa speciale classifica interna. Considerando come il ragazzo abbia giocato appena quattordici partite di campionato, l’elogio e l’esaltazione sono tanto ovvi quanto meritati. Inevitabile, al contempo, sottolineare il cambio di marcia rispetto al già-menzionato passaggio con la Juventus, che avrebbe potuto e dovuto inserire con più convinzione un talento di questo tipo.

Foto: Twitter Tottenham