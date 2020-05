Kulusevski: “Dybala? Sinistro magico, non vedo l’ora di duettare con lui. Sarri? Ha inciso nella mia scelta”

Dejan Kulusevski, all’interno dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Paulo Dybala e Maurizio Sarri: “Non vedo l’ora di duettare con Dybala e il suo sinistro magico: in ogni caso ora so giocare in più ruoli e conto di ritagliarmi uno spazio anche a Torino. Sarri? È stato simpatico, mi ha messo a mio agio. Conoscevo il suo Chelsea e il suo tipo di gioco. Anche per questo ho scelto il bianconero”.