All’interno dell’intervista a La Gazzetta dello Sport, Dejan Kulusevski, ha parlato del connazionale Zlatan Ibrahimovic: “Non l’ho mai conosciuto, anche se a 6 anni mi sono innamorato del calcio per merito suo. È un campione in tutto, ha cambiato la Svezia. La mia aspirazione? A mio modo, diventare pure io importante per il mio Paese”.

Foto: UEFA Twitter