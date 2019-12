Kulusevski: “Deciderò a fine stagione il mio futuro. Ibra? Al Milan farà la differenza”

Dejan Kulusevski, giovane talento in prestito al Parma ma di proprietà dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di SVT Sport soffermandosi anche sul futuro (l’Inter crede di aver mosso i passi decisivi per lo svedese, come raccontato). Queste le sue dichiarazioni: “Quando pensi al futuro, dimentichi il presente. Penso a migliorare, non so cosa accadrà in futuro. Mi concentro su come migliorare e alla fine della stagione prenderò una decisione. Ibrahimovic? Sarà incredibilmente divertente il suo arrivo, solleverà l’intero campionato. Farà la differenza al Milan, per me è assolutamente un modello”, ha concluso Kulusevski.

Foto: Twitter ufficiale Parma