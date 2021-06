Kulusevski: “Avrei dovuto stare più attento. Potrei tornare in campo contro la Polonia”

Il centrocampista della Juventus e della Svezia, Dejan Kulusevski, ha parlato così dal ritiro della nazionale della positività al Covid-19 e delle critiche ricevute per il video in cui è a cena con amici senza rispettare alcuna norma anti contagio: “È stato difficile stare seduti a casa e vedere giocare i miei compagni di nazionale, ma non ero triste. Il mio obiettivo era guarire velocemente per essere utile. Avevo il timore di aver contagiato qualcuno senza volerlo visto che non ho mai avuto alcun sintomo.

Il video? Avrei dovuto stare più attento, ma non potevo mica chiudermi in un garage una volta tornato a casa. All’odio social sono abituato, non posso controllare cosa pensano gli altri, ma voglio dire che molti mi hanno contattato per farmi gli auguri di pronta guarigione e ho sentito l’affetto di molte persone che volevano sapere come stavo.

Penso di avere una buona possibilità di giocare contro la Polonia anche se non sarà facile passare dal divano al campo, ma mi sento molto bene e penso di poter giocare”. Le dichiarazioni del calciatore bianconero riportate dalla versione online di Tuttosport.