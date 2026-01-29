Kulenovic titolare, ma il Verona vuole aspettare ancora

29/01/2026 | 23:45:23

Sandro Kulenovic è stato titolare nell’impegno di Europa League della Dinamo Zagabria, ma aveva detto sì al Verona e l’Hellas ha intenzione di aspettare. Per la verità Kulenovic aveva chiesto di essere liberato prima della partita, lui si sente pronto per una nuova esperienza, ma il presidente Boban non ha voluto dargli il placet. Kulenovic insisterà, il Verona deve fare due attaccanti e nel frattempo – come anticipato – ha chiuso per Bowie.

Foto: Instagram personale