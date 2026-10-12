Kulenovic: “Quando cambi nazione serve tempo per ingranare. Mi sto abituando, ora è tutto più facile”

12/10/2026 | 23:19:51

Kulenovic ha parlato a Dazn: “Sono sicuramente tre punti molto importanti, per la squadra ma anche per come abbiamo lavorato in queste ultime tre settimane. Abbiamo avuto un avvio di stagione un po’ difficile, ma abbiamo meritato questa vittoria e dobbiamo continuare così. Quando arrivi in un nuovo club e cambi Paese, serve qualche mese ad ingranare. Adesso però nella nuova stagione ho avuto modo di lavorare con i compagni anche in ritiro. Mi sono abituato e adesso è più facile. Sono contento per il mio gol, certo c’è stata un po’ di fortuna ma non arriva niente per caso. Siamo felici”.

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