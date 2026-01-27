Kulenovic e la sorpresa Verona con la Juve nel passato

27/01/2026 | 23:59:14

Sandro Kulenovic e il Verona: conferme totali rispetto alla nostra esclusiva di stamattina. L’Hellas ha scelto, l’attaccante classe 1999 anche, adesso si tratta solo di aspettare gli ultimi passaggi formali burocratici e per prudenza è giusto così. Ma la stessa Dinamo Zagabria ha aperto all’operazione, ricordiamo che l’Hellas non può tesserare extracomunitari in questa sessione di mercato. Nel caso specifico, relativo allo specialista offensivo, non ci sono problemi avendo un Kulenovic altro status. Nel passato dell’attaccante c’è stata anche una parentesi con la Juventus, ora la Serie A lo aspetta…

Foto: Instagram personale