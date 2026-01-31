Kulenovic al Torino: grande sorpresa di ieri, ora è ufficiale

31/01/2026 | 21:06:41

Come anticipato ieri, ora è anche ufficiale. Sandro Kulenovic è un nuovo giocatore del Torino.

Questa la nota ufficiale: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Dinamo Zagreb, a titolo temporaneo con opzione di acquisto e obbligo al verificarsi di una determinata condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sandro Kulenović. Kulenović è nato a Zagabria, in Croazia, il 4 dicembre 1999. Cresciuto nei settori giovanili di Dinamo Zagabria e Legia Varsavia, nella stagione 2017-18 ha giocato in prestito nella Primavera della Juventus, con cui ha ottenuto il titolo di capocannoniere al Torneo di Viareggio. Tornato in Polonia, ha esordito il 10 luglio 2018 disputando l’incontro dei turni preliminari di Champions League vinto 1-0 contro il Cork City. Con la maglia del Legia Varsavia ha maturato 36 presenze, 6 gol e un assist tra la stagione 2018-19 e l’inizio di quella successiva, al termine della quale si laurea campione di Polonia. Nel settembre 2019 è tornato in Croazia alla Dinamo Zagabria: ha totalizzato 18 presenze e un assist con la maglia della Prima Squadra e vinto il campionato 2019-20. Nel settembre 2020 è passato al Rijeka in prestito: 37 presenze, 8 gol e 6 assist. Dopo esser sceso in campo nei preliminari di Champions League con la maglia della Dinamo Zagabria nel luglio 2021, è andato in prestito alla Lokomotiva Zagabria per due stagioni: 72 presenze, 24 gol e otto assist. Dalla stagione 2023-24 ha giocato nella Dinamo Zagabria: al primo anno ha vinto subito il campionato e la Coppa di Croazia. Ha concluso la sua esperienza con questa maglia con 127 presenze, 43 gol e 4 assist. Kulenović vanta anche 16 presenze, 6 gol e 5 assist con la maglia della Nazionale under 21 della Croazia. Tutto il Torino Football Club accoglie Sandro Kulenović con un affettuoso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!



Foto: facebook Torino