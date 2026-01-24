Kuhn: “Sono molto contento di aver segnato, spero che sia solo l’inizio”

24/01/2026 | 18:46:47

L’attaccante del Como, Nicolas Kuhn, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria con il Torino. Queste le sue parole:

“Il gol? Penso sia stato un gol speciale, sono molto contento di aver segnato dopo questo inizio di stagione. La Serie A è un campionato diverso da quello scozzese. Qui si segnano uno o due gol. Oggi è un’eccezione. Qui si difende in un modo differente, si difendono in modo forte. Noi stiamo segnando tanto, per me spero che sia solo l’inizio. Se può essere la mia svolta? Ho avuto degli infortuni nella pre-stagione, non ero al top. Non è stato facile né l’inizio che avrei sperato, se questo può essere un nuovo inizio… speriamo”.

Foto: sito Como