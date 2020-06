Kucka risponde a Nkoulou, Belotti sbaglia un rigore: Toro-Parma è 1-1

Si è concluso in parità il primo dei quattro recuperi della 25esima giornata di Serie A. Toro-Parma, la partita che ha sancito il ritorno del massimo campionato italiano dopo lo stop per il Coronavirus, finisce 1-1: match sbloccato al quarto d’ora del primo tempo da Nkoulou, che batte Sepe con un ben colpo di testa sugli sviluppi di un corner; alla mezz’ora ci pensa Kucka, su preciso assist di Gervinho, a pareggiare i conti firmando il definitivo 1-1. In avvio di ripresa Belotti si fa respingere un rigore da Sepe, poco dopo Edera manda a lato di testa da ottima posizione. Con questo risultato il Parma sale a 36 punti e aggancia il Milan, il Toro va a quota 28 con tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

SABATO 21 GIUGNO (Recuperi della 25esima giornata)

Ore 19.30 – Torino-Parma 1-1 (Nkoulou – Kucka)

Ore 21.45 – Hellas Verona-Cagliari

DOMENICA 22 GIUGNO (Recuperi della 25esima giornata)

Ore 19.30 – Atalanta-Sassuolo

Ore 21.45 – Inter-Sampdoria

CLASSIFICA: Juventus 63; Lazio 62; Inter* 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan, Parma 36; Hellas Verona* 35; Bologna 34; Sassuolo*, Cagliari* 32; Fiorentina 30; Udinese, Torino 28; Sampdoria* 26; Genoa, Lecce 25; Spal 18; Brescia 16.

Foto: Twitter ufficiale Torino