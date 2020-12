Kucka: “Questa vittoria ci dà entusiasmo”

A fine partita è intervenuto ai microfoni di Sky Juraj Kucka, centrocampista del Parma e autore dell’assist in occasione del primo gol di Gervinho. “Servivano tantissimo questi tre punti contro il Genoa, ci danno entusiasmo. Dobbiamo crederci sempre, come oggi. Abbiamo fatto bene dal primo minuto. Assenze? Non cerchiamo scuse, ognuno deve dimostrare di aver voglia di giocare per mettere in difficolta il mister. Poi sceglie lui. È arrivata la scintilla giusta? Penso di sì.”

Foto: Twitter Parma