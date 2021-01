Kucka: “Dispiaciuto, sarebbero stati 3 punti importanti”

Intervistato da Dazn, Kucka del Parma ha commentato il pareggio contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Come va il colpo alla testa? Sto bene, è tutto ok. Siamo tutti dispiaciuti perché ci mancava veramente poco. Siamo arrabbiati, potevamo conquistare tre punti e invece ne portiamo a casa solo uno. Dobbiamo guardare avanti, migliorare queste cose. Dobbiamo restare concentrati per 95-100 minuti, per tutta la durata della partita. Per chi gioca a calcio gli alibi non esistono. Stanco o no bisogna restare sempre lucidi, ognuno di noi, a partire da me, commette degli errori. Dobbiamo provare ad evitarli questi errori, riflettere se un calciatore può essere pericoloso o meno. Nel calcio succedono anche queste cose, andiamo avanti. Viste tutte le assenze è un periodo duro, dico la verità. Ma siamo noi, non c’è nessun’altro, e solamente noi possiamo uscire da questa situazione. Tutti insieme, uniti, dobbiamo lottare in ogni partita per uscire da questo momento duro. Il ritorno di D’Aversa? Questo è il calcio. Gli allenatori arrivano, vanno. Noi non possiamo farci niente. Sono decisioni del club, dobbiamo rispettarle e lavorare sul campo”.

Foto: Sito Parma