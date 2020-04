Kubo: “Voglio tornare al Real Madrid per restarci, dipende tutto da me”

Se non fosse stato per l’emergenza Coronavirus, oggi, Takete Kubo, talento giapponese classe 2001 del Real Madrid ma in prestito al Maiorca, avrebbe giocato al Santiago Bernabeu contro i Blancos. Un appuntamento molto atteso dal ragazzo, che ad AS ha raccontato: “La verità è che volevo davvero giocarla. Tutte la partite sono importanti per me, ma questa sarebbe stata molto speciale. Quando ho compiuto 18 anni, il 4 giugno, il Real Madrid ha detto che sarebbe venuto in Giappone, per vedermi e hanno subito deciso di prendermi. E’ stato grandioso! All’inizio ero un po’ nervoso ad avere giocatori di fama mondiale intorno a me. Ma mi sono adattato a poco a poco, tutti mi hanno accolto bene e sono stato in grado di imparare molto da loro. Mi sento spesso con Lunin, siamo andati molto d’accordo durante la pre-season negli USA e ora siamo entrambi in prestito. Futuro? In questo momento sono al Maiorca per dare il massimo e per dimostrare che posso di poter tornare al Real Madrid: dipende tutto da me. Farò di tutto per guadagnarmi il posto e tornare lì. La mia idea è chiara: voglio giocare tutte le settimane con la maglia del Real Madrid.”

Foto: AS