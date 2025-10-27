Krychowiak si ritira: “Non cambierei niente, ho vissuto una carriera piena di successi”

Grzegorz Krychowiak ha annunciato il suo ritiro dal calcio, l’ex PSG è intervenuto sui social per dare la notizia ai suoi fan: “È tempo di nuove sfide. Il calcio mi ha formato non solo come giocatore, ma soprattutto come persona. Sono un calciatore realizzato, non ho rimpianti e non cambierei nulla. Accetto la mia carriera per com’è stata: piena di gioie e successi, ma anche di momenti difficili che mi hanno insegnato molto. Ringrazio di cuore i tifosi che mi hanno sempre sostenuto, i compagni con cui ho condiviso il campo e tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo il cammino. Un grazie speciale alla mia famiglia e a mia moglie: senza di voi, nulla avrebbe avuto senso. Il calcio vale la pena di essere giocato”.

FOTO X Krychowiak