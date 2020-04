Krunic: “Quando ho trovato l’accordo con il Milan ho pianto. I tifosi mi apprezzano perché dò sempre il massimo”

Intervenuto sul profilo Instagram del club, Rade Krunic, centrocampista bosniaco del Milan, ha risposto alle domande dei tifosi: “Ho pianto quando ho trovato l’accordo con il Milan ed ero sicuro di arrivare in rossonero. – ha raccontato – I tifosi sono straordinari, è sempre una grande emozione giocare a San Siro. Loro apprezzano il fatto che do sempre il massimo. Il Milan mi è sembrato fin da subito un grande club. Ero molto soddisfatto, come lo sono ora. Idoli? Mi ispiro a Iniesta, è sempre stato uno di quelli che mi è piaciuto di più. Mi piace il suo stile di gioco, mentre da bambino i miei idoli erano Kakà del Milan e Ronaldinho del Barcellona.”