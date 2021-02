Krunic: “La Stella Rossa è forte, io sto bene, voglio dimostrare le mie qualità”

In vista dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma domani al Marakana di Belgrado contro la Stella Rossa, in conferenza stampa in casa Milan hanno parlato il tecnico Stefano Pioli e il mediano Rade Krunic.

Queste le parole di Krunic: “Sono forti, seguo molto il campionato serbo, sono una bella squadra che anche in Europa può dire la sua. Ha un grande passato come il Milan, hanno giocato gare importanti, ma abbiamo fiducia e consapevolezza, dobbiamo riscattarci dopo la sconfitta contro La Spezia, speriamo di vincere”.

L’occasione di giocare: “Ogni partita è sempre un’occasione, sto cercando di aspettare il mio turno ed essere pronto quando il mister mi chiama in causa. Sono sempre pronto poi decide l’allenatore. Sono pronto e non vedo l’ora di giocare”.

Giochi meglio in mediana o sulla linea di trequarti? “Pure il mister lo sa che il mio ruolo naturale è la mezzala, noi non giochiamo con questo modulo però dipende dalle partite. In alcune gare posso dare molto sulla trequarti e in altre come mediano o esterno, penso che dipende molto dalla partita”.

Come sta la squadra? Vi siete confrontati dopo La Spezia? “Stiamo bene, io sto bene, non ci serve confusione dopo la sconfitta, il problema è come abbiamo perso. Non siamo stati noi, non è il vero Milan. Abbiamo parlato e già domani abbiamo un’opportunità di riscattarci. Giochiamo ogni tre giorni, e dopo questa sconfitta voltiamo pagina e guardiamo avanti”.

Foto: Twitter Milan