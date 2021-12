Krunic: “Il rosso e il nero sono i miei colori preferiti, il Milan era nel mio destino”

Il centrocampista del Milan Rade Krunic ha parlato della sua grande passione, i tatuaggi, collegando l’argomento con la squadra rossonera per cui gioca. Ecco le sue parole: “Da noi in Bosnia si fanno pochi tatuaggi, vedevo solo i giocatori. Per me tutti significano qualcosa, soprattutto all’inizio: non potevo fare qualche tatoo che non significasse niente. Li ho fatti piano piano, in cinque anni, e ora sono diventati abbastanza, Poi vorrei tatuare qualsiasi trofeo che dovessimo vincere. Poi ho in mente un tatoo che parla del Milan, che per me significa tanto ma che non farei mai prima di lasciare il Milan, voglio spiegare cos’è il Milan. So che tutti dicono che, quando arrivano in una squadra, è sempre stato un sogno, ma per me lo è veramente. Quando parlo di questo, parlo davvero e lo faccio col cuore. Sono i colori che mi piacciono da sempre e li ho fatti prima di venire qua, quindi potrebbe essere il mio destino”. FOTO: Twitter Milan