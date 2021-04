Krunic: “Dobbiamo tornare a essere noi. Contro il Manchester United meritavamo di passare noi”

Intervistato da Milan Tv, Rade Krunic ha parlato del momento della squadra rossonera e del suo ruolo nel team di Stefano Pioli: “Sono stato sempre a disposizione della squadra e del mister, anche per giocare in diversi ruoli. In questa seconda parte della stagione ho giocato un po’ di più nelle ultime partite perché tanti giocatori erano infortunati. Il match contro il Manchester United? Penso che meritavamo di passare il turno, abbiamo fatto molto bene in Inghilterra ma anche in casa. Bastava un pareggio senza gol per passare”.

Sul momento di forma: “Dobbiamo tornare ad essere noi, con quella grinta e la determinazione che abbiamo fatto vedere all’inizio. Nelle ultime partite non siamo stati al nostro livello ma noi dobbiamo fare le cose come abbiamo fatto prima, con qualità e determinazione. Ora abbiamo più tempo per preparare le partite e riposare. Secondo me è una cosa molto importante, la squadra gioca da tempo ogni 3 giorni e non è una cosa facile. Ora dobbiamo riposare mentalmente e preparare la prossima partita. Con una vittoria a Parma, saremo il Milan di prima“.

