Krunic atteso a Istanbul: finalmente Fenerbahce

Rade Krunic è atteso nelle prossime ore a Istanbul. Finalmente il Fenerbahce al traguardo, dopo un lungo inseguimento partito la scorsa estate: la trattativa si è riaperta – come anticipato – i primi giorni di dicembre e ora si avvia alla definizione. Il Fenerbahce ha alzato l’offerta, il Milan ha abbassato le richieste, affare da circa 5 milioni bonus compresi. Krunic è atteso nel pomeriggio a Istanbul per dare il via alla nuova avventura, i suoi compagni – tra gli altri – saranno Bonucci e Dzeko.

Foto: Twitter AC Milan