Krstovic saluta il Lecce: “Non vi dimenticherò mai, siete stati la mia famiglia”

22/08/2025 | 23:55:46

Krstovic saluta il Lecce dopo il suo passaggio all’Atalanta, la lettera pubblicata su Instagram: “Dopo due splendidi anni a Lecce, è tempo di salutare la mia famiglia leccese. Grazie per tutto quello che avete fatto per me in questi due anni, tutti voi mi avete fatto sentire come a casa. Ogni addio è difficile, ma spero che siate felici di tutto ciò che vi ho dato in queste due stagioni. Voglio anche ringraziare ogni allenatore con cui ho lavorato, ogni fisioterapista e tecnico, i compagni di squadra, anche tutto il personale del club e, alla fine, un GRANDE grazie ai tifosi del Lecce, in ogni partita avete dato tutta la vostra voce per motivare me e i compagni. Il Lecce sarà sempre nel mio cuore soprattutto per le persone di cuore che sono state con me e hanno aiutato molto la mia famiglia, ho tanti amici lì! Non lo dimenticherò mai, ma ora è il momento di un nuovo capitolo della mia vita. Vi auguro tutta la miglior fortuna giallorossi”

FOTO: X Atalanta